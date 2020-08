Si Electronic Arts a décidé de se rapprocher de Kylian Mbappé pour la couverture de FIFA 21, la firme nippone mise quant à elle sur un quatuor de stars. Sur la jaquette d'eFootball PES 2021, nous retrouvons en effet deux monstres sacrés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et deux jeunes joueurs déjà redoutables, Marcus Rashford et Alphonso Davies. Rendez-vous dans un peu plus de trois semaines pour retrouver cette édition mise à jour sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Neuer face à l'OL et le PSG.