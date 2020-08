Salut les gars,Bon la j'ai regrouper tout les postes informatiques qui me reste. Certains sont offerts comme indiqué dans un précédent article, d'autre avec un léger surcoût du à un upgrade de ma part et le reste sont des appareils plus récents donc plus cher forcément.Il me servent principalement pour mon laboratoire de virtualisation donc le but n'est pas de faire un bénéfice dessus, juste de me débarrasser de ceux que j'ai pas besoin et pouvoir renouveller mon laboratoire avec du matériel plus récent.Ce sont des mini PC sous i5-4570t, 4 Go de RAM et SSHD de 500 Go. J'offre aussi un bloc d'alimentation 90 watts (utile pour un éventuel upgrade du processeur), le support VESA ainsi que le lecteur DVD qui va avec. Il m'en reste deux :- Un qui est complet (150 euros),- Un autre sans SSHD (130 euros),Je les vends à contre cœur car ils sont petits et puissants mais je cherche des modèles avec prise sata et pci pour monter un cluster à haute disponibilité (je vous ai perdu la) donc l'argent des ventes me servira à acheter des modèles plus adaptés.- Xeon E3-1265L (2,5 Ghz/3,5 Ghz en TB, 4c/8t),- 4 Go de RAM,- HDD (aucune garantie, tout dépend de ce qu'il me reste),Un excellent modèle. Je le vend car je souhaite passé sur un 7020. Il me sert actuellement de serveur Proxmox avec Windows 10 en GPU Passthrough et routeur/parefeu PFsense.Si c'est vendu aujourd'hui, ce serait topIl a été offert par mon centre de formation. Très intéressant car il est un des rares modèles en socket 775 compatible DDR3. Il se trouve dans le 91 dans le triangle des Bermudes (Grigny, Evry et Corbeil) donc à vos risques et périlsPlus sérieusement, pourquoi 20 euros ? Tout simplement parce que j'ai flashé le bios du PC et installé un Xeon E5450 (quatre cœurs physiques, 3 Ghz) à la place du Core 2 Duo de base. Pour 20 euros, il est fournis avec le Xeon, une barette de RAM mais je garantis pas la présence d'un HDD (limite des stocks disponible).Pareil que pour le Dell Optiplex 380. il est quasi gratuit, juste que j'ai remplacer le Core 2 Duo par un Core 2 Quad Q6600 donc pour 10 euros il est à vous. Il se trouve dans le 91 aussi.Il m'en reste un. Alucard13 en a pris deux exceptionnellement et Megadeth dois en prendre un quand j'aurai résolu mes soucis de transports.Gratuit si vous venez sur place, sinon faut compter 13 euros de fdp en Mondial Relay (8 kg le bousin) et quelques euros de frais supplémentaires. Il se trouve sur Orléans.Voila voila, n'hésitez pas à me poser des questions par mp.