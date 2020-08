Spoiler :



Les rabat-joies diront que ce qui compte réellement c'est les jeux, mais vous êtes pas marrants, essayez d'être un peu plus funs dans la vie.

Cet expert c'est moi et je vais vous expliquer aujourd'hui les arcanes de la PS5 puisque j'ai pu constater depuis mon arrivée ici que certains ont des lacunes.Certaines infos ne sont basés que sur des rumeurs certes mais je n'ai gardé que les plus vraisemblables écartant le believe des yield tellement bons qu'ils augmenteraient le nombre de CU actifs, ou encore la fréquence des CPU/GPU/RAM qui seraient revus à la hausse à la dernière minute, même si c'est pas impossible et qu'on à déjà vu ça notamment dans la précédente gen je n'y crois pas.Laissez-moi d'abord déconstruire quelques idées préconçues que les xpotes ne se lassent jamais de répéter dans leur propagande. Une chose qui me fait souvent marrer c'est quand je les vois venter DirectX comme si c'était trop un mega avantage.Pour rappel Vulkan est plus performant que DirectX 12, et c'est encore plus prononcé sur du matos AMD.Par ailleurs la super api DXR galère à faire tourner Minecraft RTX en 4K sur une 2080Ti, y'a vraiment pas de quoi fanfaronner, bien au contraire.Ensuite les 12TF, 2TF de plus OMG...Voici un graphique qui montre l'évolution des performances en fonction des teraflops :, je n'ai gardé que les chiffres avec réglages ultra des cartes turing pour avoir une plus vaste gamme de GPU qui soient comparables)Qu'est-ce que ça nous dit ? Que le rapport entre FPS et TF n'est pas linéaire, passé 8TF le rendement devient décroissant et si on continuait jusqu'à 20, 30TF on verrait sûrement apparaître un seuil de performance.Une Titan RTX qui a ~3TF de plus que la 2080Ti ne fait guère plus de ~3FPS de plus en 4K, voilà la réalité.Augmenter les teraflops à l'infini est non seulement très coûteux mais en plus le retour sur investissement est maigre, c'est pourquoi Sony a adopté une approche différente pour la PS5, en essayant d'optimiser au maximum l'efficacité du teraflop.Tout le monde concédera que 1TF RDNA2 > 1TF Polaris, eh bien d'après Mark Cerny, il l'expliquait dans sa conférence, 1TF RDNA2 1Ghz > 1TF RDNA2 0.75Ghz (chiffres de son exemple).En gros je traduis pour vous : 1TF PS5 > 1TF XSX.Est-ce que c'est du mensonge, du bullshit, du damage control ? Est-ce qu'il faut croire ce que dit le génie Mark Cerny ou préférer croire le segpa Sasuke de Mulhouse, libre à chacun choisir.Sony et AMD ont conjointement travaillé sur des features exclusives à la PS5, Mark Cerny en parlait dans sa conférence en en nommant quelques unes "gpu cache scrubbers", "geometry engine", ajoutant qu'AMD garderait éventuellement ces features pour ses futures cartes graphiques PC si elles s'avéraient utiles.Eh bien c'est chose faite, selonla Geometry Engine de la PS5 fera partie intégrante de RDNA3.D'après ses sources cette fameuse Geometry Engine PS5 aurait une version bien plus évoluée des mesh shaders que ceux de RDNA2 et bénéficierait aussi d'un Variable Rate Shading supérieur à ce qu'on trouve sur xbox (tier 1 vs tier 2 ?).Les "RT core" pourraient eux aussi avoir une secret sauce sans qu'il ne donne plus de précision.Ajouté au gain de performance induit par les fréquences plus élevées je pense qu'on peut affirmer sans crainte que 1 CU PS5 >> 1 CU XSX.Comme je l'ai démontré le teraflop est une métrique obsolète et la course pour les augmenter est vaine, reste deux solutions pour sublimer le rendu des jeux, l'une d'elles est d'améliorer l'efficacité de l'architecture comme avec les fréquences plus élevées et les features RDNA3, l'autre est la reconstruction d'image qui en plus de libérer des ressources qui permettront de démultiplier la quantité d'effets dans une résolution inférieure peut donner un résultat plus beau que du natif, c'est du gagnant gagnant.La PS4 PRO accordait déjà un peu de son silicone à des techniques d'upscale matériel, le fameux Checkerboard Rendering mais aussi le moins populaire Geometry Rendering.Une autre technique d'upscale logiciel avait fait sensation sur PS4 PRO, c'était le Temporal Injection utilisé dans des jeux comme Ratchet & Clank ou encore Spiderman par... Insomniac Games !Retrocompatibilité oblige ces techniques seront de retour sur PS5, mais pourquoi s'arrêter là ?Sony a racheté Insomniac etme dit qu'ils ont du leur toucher deux mots sur ce qu'ils attendaient de la PS5 en matière d'upscale.De plus même si le ray tracing made in RDNA2 se trouvait être plus rapide que celui de Turing (qui est d'une lenteur pachydermique), il y a fort à parier que ce ne sera toujours pas la panacée et le salut pourrait venir encore une fois de l'upscale.Bref la reconstruction d'image risque d'être la pierre angulaire du futur des jeux vidéo et quand on voit la démo de l'Unreal Engine 5 dont même les pro M de chez Digital Foundry étaient incapables de voir qu'elle n'était pas en "vrai 4K" il semblerait que les ingénieurs de Sony aient bien taffé."gneu gneu gneu le ssd magik à part charger plus vite ça sert à rien"Alors jeune freluquet, oui charger les jeux plus vite est une option, le SSD de la PS5 est deux fois plus rapide que celui de sa concurrente donc effectivement ça ferait un petit boost appréciable. Mais imaginons que ce SSD ne soit non pas utilisé pour charger des données deux fois plus vite mais pour charger deux fois plus de données dans le même laps de temps, ça permettrait de charger des textures deux fois plus lourdes ou bien des assets deux fois plus divers ou détaillés."mais les deux consoles ont la même quantité de RAM c'est pas possible"La xbox dispose de 16Go de RAM séparée en deux, 10Go "rapides", je vous passe les détails, et 6Go "lents" dont 2.5Go dédiés au système. Ces deux pools de mémoire distincts seront un peu relous à gérer pour les devs en ce qui concerne la fragmentation mais bon peu importe.De son côté la PS5 aura 16Go d'un seul type de mémoire d'une vitesse "moyenne". Mais combien dédiés au système ?Eh bien il se pourrait que ce soit 0 ! Le SSD de la PS5 est tellement rapide, aussi rapide que de la DDR3, que le système pourrait très bien se contenter de lire les données directement dessus ou du moins d'y laisser les plus volumineuses ce qui libérerait autant de mémoire pour les jeux.Il est pas magique ce SSD ?Si je résume le rendements décroissants des teraflops, le boost hertzien, les features RDNA3, il se peut que non content d'atténuer la faible distance qui la sépare de la xbox (15% je rappelle, la plus petite de l'histoire de la guerre des consoles) la PS5 ait en réalité un net avantage en ce qui concerne la rasterization.Si on ajoute à l'équation les bienfaits de son SSD, l'upscale intelligent, il ne fait plus aucun doute que la qualité d'image sera supérieure sur PS5.Alors que la team xbox se gargarise de pouvoir faire tourner Crackdown en 8K à 120fps, Sony a bien compris que le culturisme nobrain c'était le passé, la qualité de l'image c'est ce qui compte réellement et la PS5 offrira le top du top.