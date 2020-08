Lost Ark, le fameux MMORPG lancé en Corée depuis fin 2018, posera enfin ses valises en Occident. "Amazon Games Studio" vient d'annoncer qu'il vient de signer un accord concernant les droits d'exploitations avec le studio coréen SmileGate. Il n'y a pas de date précise à l'heure actuelle mais juste l'année de lancement:"2021" Vivement !!! Je ne croyais plus à la sortie de ce titre chez nous

posted the 08/21/2020 at 09:28 PM by l3andr3