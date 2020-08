Jusqu'où seriez vous prêt pour retrouver votre moitié porté disparu ? Vidya Bagchi, ingénieure en informatique et enceinte vivant à Londres, part pour Calcutta à la recherche de son mari disparu. Celui ci était en mission en Inde pour son travail. Ne donnant plus signe de vie, sa femme décide de le rejoindre en Inde. Aidée d'un policier Satyoki Sinha, elle découvrira que son époux est totalement inconnu aux yeux de l'Inde et que le gouvernement est impliqué dans cette affaire. Quel est sa véritable identité ? Est ce qu'il est toujours vivant ?Dispo sur Netflix avec sub FR : https://www.netflix.com/title/70236020Durée : 2hA regarder sans hésiter ! Un excellent film, l'histoire est top ! Un très bon thriller, du suspens jusqu'à la fin ! Regardez le, vous n'allez pas le regretter