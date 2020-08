Selon windows central, Flight Simulator devrait générer 2.60 milliards de dollars en revenus hardware, entre nouvelles machines, achat de périphériques, upgrade cpu, gpu, et cela au cours des 3 prochaines années...voici l'article traduit :Un nouveau rapport indique que Microsoft Flight Simulator 2020 pourrait générer 2,6 milliards de dollars de ventes de matériel au cours des trois prochaines années.Sur la base de l’hypothèse d’une vente de 2,27 millions d’unités de Flight Simulator 2020 vente au cours des trois prochaines années, JPR estime que dans ce laps de temps 2,6 milliards de dollars seront dépensés sur le matériel dans le but spécifique d’améliorer l’expérience du jeu. Beaucoup plus sera dépensé au cours du cycle de vente complet du titre.JPR a analysé l’impact des ventes de MSFS, et la prédiction est basée sur les ventes de tout, de la construction de PC, mises à niveau de composants, de nouveaux écrans, et des périphériques de simulation de vol plus spécifiques comme des bâtons de vol, des gaz, des gouvernails et plus encore.Ce n’est un secret pour personne que la meilleure expérience pour n’importe quel simulateur de vol implique un équipement plus spécialisé qu’une souris et un clavier. Si vous êtes intéressé, nous avons même rassemblé les meilleurs joysticks pour Microsoft Flight Simulator et les meilleurs jougs pour Microsoft Flight Simulator pour vous lancer.L’analyste principal Ted Pollak a noté :Les simulateurs de vol sont incroyablement exigeants en matière de capacité de traitement et récompensent la haute résolution, les grands écrans et l’utilisation de la VR. Lorsque de nouveaux simulateurs de vol sont libérés, le matériel pour les exécuter à des réglages maximum et les performances n’existe même pas encore. Cela crée une situation de demande de matériel constante sur la vie du titre que les fans chassent la meilleure expérience. Un nombre important de fans de sim de vol ne jouent que sim de vol. Nous en avons tenu compte pour calculer si l’argent sera dépensé spécifiquement ou partiellement à cause de ce jeu.Entre le matériel nécessaire pour exécuter le jeu correctement, et les meilleurs accessoires nécessaires pour vraiment profiter du jeu, il semble que MSFS 2020 pourrait fournir un énorme coup de pouce de l’économie de jeu PC.