Nouveau petit jeu à la dark souls pour 30 euros sur ps4, je me suis laissé convaincre par quelques streams que le jeu serait une bonne alternative avec quelques nouveautés face aux jeux de from software.



Mais évidemment, certains jeux se dévoilent vraiment manette en main.



Et je dois dire que j'avais pas compris que le jeu était d'une lenteur...On peut faire que 3 coups max, et sans pouvoir esquiver derrière. Donc on fait que 2 coups... ou 1 coup. Le fun est mort déjà.



La petite nouveauté de l'endurcissement est sympa, en gros on devient une statue de pierre figé et on encaisse aucun dégat.



Je parle même pas du contre, qui ne s'active que quand l'objet que l'on a dans le dos est rouge. Et il est jamais rouge. Quand on contre, on récupére de la vie comme dans bloodborne avec la capacité spéciale. Mais on ne le fait quasiment jamais.



Donc niveau gameplay, c'est du dark souls lent. Si j'étais méchant, je dirai que c'est comme cette sous merde de lords of the fallen. Mais bon difficile de faire pire que LOTF.



Pour le reste, je me suis baladé dans 2 zones, sans comprendre le chemin et le level design. Y'a des ennemis partout, je comprends pas la logique en fait vu le niveau d'endurance que j'ai mais bon... Je suis pas un PGM qui aime rester 3 heures pour battre en mob de base, je peux pas comprendre.



Je comprends pas ce scénario. J'ai juste compris qu'on était une sorte d'âme qui prenait possession de certaines personnes qui vont avoir des build différents.

Mais ca on le comprend à chaque fois que l'on meurt.

Et j'ai du mourir 50 fois en 3 heures de jeu.



Quand on meurt, on a une vie. On peut récupérer son corps une fois qui reste figé au milieu de l'arène. Mais comme l'âme a une mini barre de vie et que le jeu a décidé que c'etait cool de rendre l'ejection du corps en temps réel, et les ennemis continuent de taper comme si de rien n'était et il suffit d'etre micro touché pour mourir en tant qu'ame alors qu'on a aucun controle du personnage. Super génial.



Et je parle pas des micros chargements entre des micro zones, le jeu a la bonne idée aussi que les ennemis peuvent te voir et venir vers toi alors que toi t'es toujours en cinématique je sors d'un trou et je mets 2 ans à donner le controle du personnage au joueur. Des put*** des génies.



Donc si je résume, on meurt toutes les 3 minutes, on met 3 minutes à tuer un ennemi, on comprend rien à ce qu'on doit faire, on comprend rien au level design, et y'a encore quelques bugs bien moches comme les ennemis qui restent bloqués dans le décor ou ce boss que j'ai trouvé qui envoie des cadavres au travers des piliers où je me cachais.



J'ai du joué 3 heures et j'ai l'effet lords of the fallen. Mauvais signe. Mais bon j'ai mis 30 euros dans cette m.... dans ce jeu, donc va falloir que je fasse un effort.



Mais en tout cas, si vous voulez un avis, n'allez pas sur twitch, ce site est encore pire qu'un journaliste payé par l'éditeur, ça ne fait que pomper salement tout les jeux sans aucun recul ni objectivité pour te faire vendre le jeu et des liens partenaires de merde.



Et si mon pc était de nouveau sur pied, j'aurai demander depuis bien longtemps le remboursement du jeu sur steam. Mais bon sony hein... *no comment*