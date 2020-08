Beaucoup de prédiction de sa part depuis hier soir



je rappelle c'est lui qui a balancer la date et le prix de la ps5 en novembre 2019



https://twitter.com/IronManPS5/status/1196654395070582784



Je vais faire un listing de ce qu'il affirme :





Sortie le 20 novembre 499€ et 399€ pour la version digital



Sony Interactive Entertainment lancera la nouvelle génération de PlayStation VR avec un casque sans fil exclusivement pour la PlayStation 5 à l'automne 2021 à un prix de détail recommandé (RRP) de 399 $, 399 € et 349 £ ainsi que certains titres de lancement de la PlayStation 5 VR





La capacité de stockage pour la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition est de 825 Go. Elle n'est pas de 1 To, 175 Go étant réservés au logiciel système. 825 Go est indiqué sur la boîte de vente au détail. Vous obtenez un peu plus de 700 Go d'espace de stockage disponible pour l'utilisateur sur le SSD





La PlayStation 5 ne pourra jamais lire les disques Blu-ray 8K. Vous voulez savoir pourquoi ? Ils n'existent pas et n'existeront jamais. L'association 8K a confirmé qu'elle n'adoptera pas le 8K pour les supports physiques.La sortie commerciale de tout contenu 8K sera uniquement numérique. L'avenir des médias physiques est mort. Pourquoi pensez-vous qu'il y aura une édition numérique de la PlayStation 5 au lancement





Les précommandes pour la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition ne commenceront pas avant d'avoir été approuvées par la Commission fédérale des communications. Sony Interactive Entertainment ne peut pas et ne commencera pas les précommandes pour la PlayStation 5 tant que l'approbation de la FCC n'aura pas été obtenue





La PlayStation 5 pourra jouer à tous les 4 183 jeux de la PlayStation 4, et ce dès le lancement



Pour les jeux



Fumito Ueda, directeur et concepteur principal d'Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, développe depuis 2016 au sein de genDESIGN et du Japan Studio un jeu non annoncé qui sera exclusif à la PlayStation 5 et dont la sortie mondiale est prévue pour 2022



Le remake de Prince of Persia : The Sands of Time développé et publié par Ubisoft sort sur la PlayStation 4 et d'autres plateformes inférieures en novembre et sera jouable sur la PlayStation 5 le 20 novembre 2020





Développé et publié par Ember Lab, Kena : Bridge of the Spirits bénéficiera d'une mise à niveau gratuite vers la version PlayStation 5 à partir d'une version PlayStation 4 du jeu. Le jeu sera disponible comme titre de lancement pour la PlayStation 5 le 20 novembre 2020





Les U.S. Navy SEALs sont de retour pour le cinquième jeu vidéo majeur de la série principale et le huitième jeu au total sur PlayStation 5. Le jeu est développé par Guerrilla Games de Sony PlayStation Studio. SOCOM U.S. Navy SEALs revient sur PlayStation 5 en 2022





La préquelle de la deuxième partie de The Last of Us est officiellement appelée en interne et publiquement "The Last of Us Part I". The Last of Us Part I et The Last of Us Part II sont actuellement en cours d'examen pour une sortie sous forme de bundle exclusivement sur PlayStation 5 à l'été 2021



Le très attendu remake du jeu Demon's Souls sur PlayStation 3 développé à l'origine par FromSoftware est développé par Bluepoint Games et sortira en exclusivité sur PlayStation 5 comme titre de lancement le 20 novembre 2020





La très attendue suite du jeu vidéo, Horizon II : Forbidden West de PlayStation Studio, Guerrilla Games sera publié par Sony Interactive Entertainment et sortira dans le monde entier en exclusivité sur PlayStation 5 à l'été 2021



Un jeu basé sur la série de bandes dessinées classiques Les Aventures de Tintin, créé par le dessinateur Hergé, est en cours de développement par le développeur français Mocroids en collaboration avec Moulinsart. Le jeu sortira sur la PlayStation 5, et sur d'autres plateformes au printemps 2021





Sony Interactive Entertainment publiera le jeu vidéo Housemarque Returnal et le rendra disponible dans le monde entier à l'été 2021, exclusivement sur PlayStation 5





La Sonic Team célébrera le 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog en lançant un jeu vidéo actuellement sans titre, Sonic the hedgehog, sur PlayStation 5 et d'autres plateformes en novembre 2021





Le développeur suédois Electronic Arts Digital Illusions CE AB (EA DICE) est en train de mettre au point Battlefield 6 qui sera publié dans le monde entier sur PlayStation 5, PC et autres plateformes inférieures en novembre 2021





Le jeu de la PlayStation 4 Bloodborne du développeur japonais FromSoftware, acclamé par la critique, est remasterisé pour la PlayStation 5 par Bluepoint Games en collaboration avec QLOC. Bloodborne pour PlayStation 5 sortira dans le monde entier à l'automne 2021





Daedalic Entertainment est actuellement en train de développer le Seigneur des Anneaux : Gollum. Le jeu sera publié par la même équipe de développement et sortira dans le monde entier sur PlayStation 5 à l'automne 2021





Le studio japonais SIE de PlayStation Studio est actuellement en train de développer Silent Hill. Le jeu sera publié par Sony Interactive Entertainment en exclusivité pour la PlayStation 5 et sa sortie mondiale est actuellement prévue pour l'automne 2021





Le projet commun de collaboration Elden Ring du réalisateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et du romancier George R. R Martin est actuellement en cours de développement chez FromSoftware et devrait sortir sur PlayStation 5 et d'autres plateformes en 2021





La sortie de Insomniac Games Resistance du PlayStation Studio est actuellement prévue sur la PlayStation 5 à l'automne 2021



Deathloop est développé par Arkane Studios et sera publié par Bethesda Softworks sur PlayStation 5 au printemps 2021





Final Fantasy VII Remake Part II est en cours de développement à Square Enix et fêtera les 25 ans de la sortie du jeu original sur PlayStation en le diffusant dans le monde entier en exclusivité sur PlayStation 5 en 2022. Toutes les parties devraient sortir sur PS5 d'ici 2025





Square Enix est actuellement en cours de développement de Final Fantasy XVI qui devrait sortir dans le monde entier sur PlayStation 5 en 2022





Edios-Montréal est actuellement en train de développer Tomb Raider qui devrait être publié par Square Enix sur PlayStation 5 et d'autres plateformes en 2022





Une nouvelle expérience multijoueur en ligne coopérative et intergénérationnelle sera disponible pour The Last of Us Part II sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2020. Les propriétaires du jeu sur l'une ou l'autre plateforme pourront y jouer. Un abonnement actif à PlayStation Plus est requis.





CD Projekt Red va commencer le développement d'un nouveau jeu basé sur la série The Witcher. Il ne s'agit pas d'une suite directe de The Witcher 3 : Wild Hunt. La sortie du jeu est actuellement prévue entre 2022 et 2023



Naughty Dog du PlayStation Studio est actuellement en train de développer une nouvelle propriété intellectuelle pour la PlayStation 5 qui devrait être révélée en 2021 et diffusée dans le monde entier en 2023 exclusivement pour la PlayStation 5



Sucker Punch est actuellement en train de développer une nouvelle propriété intellectuelle pour la PlayStation 5 qui devrait être révélée en 2021 et diffusée dans le monde entier en 2022 exclusivement pour la PlayStation 5





Avalanche Story de Warner Bros. Interactive est en cours de développement du très attendu jeu vidéo basé sur une série de livres du premier auteur milliardaire et du deuxième auteur le plus riche de tous les temps. Toujours pas plus riche que moi. Le garçon qui vivait #PS5



PlayStation 5 | Novembre 2021





Gran Turismo® 7 est la huitième sortie majeure de la série et le quatorzième jeu de l'ensemble de la série Gran Turismo® de PlayStation Studio, Polyphony Digital et sera publié par Sony Interactive Entertainment au printemps 2021





La PlayStation 5 fêtera les 25 ans de la PlayStation en permettant aux joueurs de jouer à une sélection de titres du PlayStation Legacy Software sur les plateformes PlayStation, PS2 et PS3 via un nouveau service d'abonnement sur la PlayStation désormais propulsée par la technologie Gaikai







Il continue encore aujourd'hui j'ai oublier pleins de choses allez jette un œil





https://twitter.com/IronManPS5