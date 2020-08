Salut les gars,J'ai des Lenovo M93P Tiny à vendre. Voici les caractéristiques :- i5-4570T (2,9 Ghz/3,6 Ghz en Turbo Boost, 2c/4t),- 4 Go de RAM,- 500 Go SSHD,- Windows 10 Pro x64 avec les drivers à jour,Concrètement, ils sont parfait dans les usages suivants :- Bureautique avec WIndows 10,- Emulation : il fait tourner des émulateurs comme Beetle PSX/Saturn, Mupen, Reicast/Redream ainsi que Dolphin. Batocera est la distribution idéale pour ce genre d'appareil. Pas besoin de configuration lourdingue, vous mettez vos roms et vous jouez. Sinon sur Windows 10 il y a RetroBat, Launchbox ou CoinOps qui fonctionnent très bien.- Streaming : pour steamer les contenus de votre serveur Plex/Jellyfin ou bien vos jeux avec Parsec/Moonlight/Steam, son circuit graphique est taillé pour cette utilisation.- Homelab : en installant Proxmox ou Hyper-V, vous avez un laboratoire d'expérimentations à domicile à moindre coût.Ces mini PC sont extrêmement populaires depuis que ETA Prime leur a dédié une vidéo en vantant son excellent rapport performance/prix et le nombre d'émulateurs qu'elle réussis à faire tourner et ce, sans l'aide de carte graphique dédié.Et cerise sur le gâteau, ils sont compatible Hackintosh, vous aurez l'équivalent d'un Mac Mini à la maison.Je les revends car j'ai besoin de ports PCI et de prises SATA dans le cadre de mon homelab, ce que ne permet pas ces mini PC donc du coup je préfère renouveler.J'en ai deux à 150 euros et deux autres à 130 euros (sans SSHD) hors fdp donc pour ceux que ça intéresse c'est par mp.Au sujet des dons de vieux PC, je ferait de nouveau un article à ce sujet