Awsome Pea



Awsome Pea 2



Warlock's Tower



Pitch du jeu :Bienvenue dans le monde d'Awesome Islands !Awesome Pea est un jeu de plateforme classique où il te faudra traverser de nombreux niveaux et challenges en sautant pour aider le Pois cupide, qui est prêt à relever tous les défis pour de l'or. De dangereux donjons, une nature magnifiquement trompeuse, des pièges mortels cachés, et beaucoup, BEAUCOUP de pièces t'attendent !Ce que tu trouveras définitivement dans ce jeu :- Des graphismes pixel art stylés inspirés par les jeux rétro- 30 niveaux différents- Une bande-son rétro époustouflante- Limité à 999 exemplaires- 19,99€- Date de sortie : Q4 2020- Les précommandes ouvrent le jeudi 20 août à 17 heures (heure de Paris, France) sur www.redartgames.com- L’édition physique comprendra une sleeve cartonnéePitch du jeu :Awesome Pea 2 - le nouveau chapitre du jeu de plateforme classique.Greedy Pea est de retour, avec encore plus de donjons obscurs, de pièges mortels, et d'or !Ce que vous trouverez (à nouveau) à coup sûr dans ce jeu :- Graphiques pixel rétro (tout en vert)- 25 niveaux différents- Une bande son rétro (qui vous rappellera votre vieil ordinateur)- Plein de piécettes brillantes- Limité à 999 exemplaires- 19,99€- Date de sortie : Q4 2020- Les précommandes ouvrent le jeudi 20 août à 17 heures (heure de Paris, France) sur www.redartgames.com- L’édition physique comprendra une sleeve cartonnéePitch du jeu :Warlock's Tower est un jeu rétro de type puzzle aux niveaux conçus de façon élégante qui s’articule autour d’une règle simple – un mouvement équivaut à une ville perdue. Quand vous jouez en incarnant le facteur Tim, vous devez brave the tour et ses pieces complexes de puzzles à en devenir fou, dans le but d’atteindre le sommet et de faire une offre de paix au sorcier.Vider chaque pièce ne sera pas si facile, par contre ! Chaque pas vous coûte un point de vie, les monstres et les pièges sont partout, et certaines pièces nécessitent que deux personnages travaillent en tandem pour continuer !- Limité à 999 exemplaires- 19,99€- Date de sortie : Q4 2020- Les précommandes ouvrent le jeudi 20 août à 17 heures (heure de Paris, France) sur www.redartgames.com- L’édition physique comprendra une sleeve cartonnée