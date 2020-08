Du coup, je vient de recevoir mon "Mi TV Stick" de chez Aliexpress et que dire à part que ce stick fait très bien son taff. Je l'ai eu pour 30 euros avec une livraison en 20 jours (de mieux en mieux les dèlais).J'utilise les applications suivantes :- Netflix/Prime TV/Disney +- Kodi/Jellyfin/Plex/Watched- Moonlight/SteamlinkLe tout tourne très bien malgré les 1 Go de RAM et quelques lags. Mention spéciale à Kodi qui me permet de profiter des contenus de mon serveur Jellyfin et de profiter de mes films en h265 sans transcodage. Je pense que le Pi 3 aurait bien souffert d'ailleursPour le prix ça vaut clairement le coup, surtout quand on à pas de Smart TV et qu'on souhaite maîtriser la consommation électrique à domicile. Profiter du streaming légal, de mon serveur Jellyfin ainsi que pouvoir streamer ma machine virtuelle gaming avec Steamlink, je demande pas plus