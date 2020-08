Faut vraiment arrêter avec cette note en toute sincérité et en urgence!Mais comment ça note dans la presse vidéoludique? C'est incroyable quand même cette sur notation, je comprends pas...On va prendre le cas de TLOU2 que je viens de finir dernièrement (je pouvais faire la même avec BOTW ou RDR2 mais bon...) :Les moins :-IA presque aveugle (les types remarque même pas un jet de bouteilles devant eux, quasi invisible en rampant dans l'herbe, 5 grosses secondes pour le déclenchement du mode alerte et j'en passe)-OST décevante, il y a une musique marquante dans le jeu? J'ai adoré l'ost minimaliste du premier mais là rien me viens a l'esprit dsl.-Bestiaire du pauvre (hormis les puants rien de nouveau c'est vraiment dommage ça, encore les coureurs et les machins du premier)-Replay value ultra limité (franchement qui va faire des speedruns dessus? Il y a des script partout )-De gros problèmes de rythme par moments-Des longueurs a n'en plus finir, une grosse lassitude s'installe vers le milieu du jeu-Très répétitif, le jeu suit le schéma grosso modo des jeux Naughty Dogs (suivre un perso pour un dialogue, arène, fuite scriptée, exploration)-Des énigmes catastrophiques a base de coffre et de codes qu'on retrouve 2 mètres plus loin bravo l'intelligence...-Les messages politiques Netflix, une tragédie grecque,mais alors que c'est triste ça...mais évitons le sujet vous pouvez même le retirer des malus si vous voulezHormis quelques points subjectifs, comment vous pouvez mettre 10/10 avec des défauts pareils?L'IA, la lassitude, c'est trop long pour rien, des passages chiants, des mécaniques 1.5, des scripts de partout même sur des portes!Bref, je ne dis pas que le jeu est mauvais, loin de là, perso j'ai aimé, je l'ai même fini (mais sans plus quoi personnellement), franchement j'ai l'impression qu'on ferme les yeux sur des défauts béants sur ce jeu et pas que lui attention, les productions Rockstar, c'est pas normal le Red Dead 2 10/10 de partout avec des défauts comme ça, là j'ai pris Last of us mais j'aurais pu faire la même avec lui.C'est vraiment une note rare le 10/10, a l'époque, des jeux qui se bouffent ça comme FF7, RE1 ou MGS2 (que TLOU 2 imite énormément au passage) pourquoi pas c'était tout simplement du jamais vu a l'époque, mais là, il y a quoi de si incroyable pour mettre 10/10 a TLOU2 ?Après de même pour le 9/10 ou 19/20, c'est dingue bordel comment on peut trouver n'importe quoi qui se bouffe cette note, normalement c'est un jeu d'exception, d'une originalité et d'une qualité rarement atteinte le 9/10 ou 19/20.Personnellement, je trouve que le système de notation ne sert plus rien, il y a beaucoup trop de bonnes notes et de 10/10 qui s'enchaine.Je sais qu'on peut être fan d'une licence, d'un auteur et donc de sur noter son petit kiff, son petit jeu, mais quand même, en tant que pro le 10/10 doit rester une note extrêmement rare sinon on va tous partir dans des 22/20 a la Carole Quintaine et Jeux Actu.10/10 la nouvelle maque NIKE du JV.