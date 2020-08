J'aimerai savoir ce que Sony (officiellement) a annoncé au niveau de la rétrocompatibilité ps4/ps5 ?Par exemple, j'ai mon compte psn avec un jeu démat ps4. Je mets mon compte psn sur la ps5 et je souhaite installé ce jeu démat ps4 sur la ps5, c'est possible ? le jeu va tourner, peu importe le jeu ?Et concernant les blu-ray ? On peut mettre n'importe quel blu ray ps4 dans la ps5, le jeu va se lancer ?D'ailleurs je viens de penser à un truc, n'oubliez pas de sauvegarder vos saves sur le cloud pour les récupérer sur ps5, c'est possible il me semble non? même sur clé usb je crois, non ?"Je delete cet article prochainement"