Hello les gamers,Nous approchons petit à petit de la fin de l'année.Avec cette année 2020 un peu particulière, il y a eu pas mal de retard pour la sortie de certains titres. La rentrée sera l'occasion de les voir apparaitre, avec quelques autres jeux qui me donnent pas mal envie.J'ai donc fait une sélection de 20 jeux vidéo qui sortiront entre septembre et fin décembre.Voici mon TOP 20 de mes plus grosses attentes PS4, Xbox One et Switch de la rentrée :