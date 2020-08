Dans l'univers des mini PC, ca bouge fortement ces derniers temps. J'ai était plus que bluffé par le Beelink GT-R qui carbure avec RYZEN/VEGA, c'est juste un monstre de puissance par rapport à la taille du boitier. Je vous laisse admirer le bench ci-dessous :Mais bon, revenons à nos moutons. Pour ceux qui cherche une solution moins onéreuse, je vous conseille vivement le Lenovo M93P Tiny de chez Lenovo. Equipé d'un i5-4570T (Haswell), il peut-être boosté avec un SSD, un Xeon E3-1265L/1275L v3 (4c/8t) et dispose d'un mini port pcie.ETA Prime en à fait une vidéo à ce sujet, il fait tout tourner jusqu'à la Gamecube/Wii. Seul la PS2 et Citra peuvent poser quelques soucis.Par contre c'est pas indiqué dans la vidéo mais Beetle Saturn fonctionne sans aucun problème. Avec ce mini PC, c'est l'ensemble des consoles jusqu'aux 128 bits qui sont supportés.Et cerise sur le gâteau, il est compatible Hackintosh donc pour une centaine d'euros, vous avez l'équivalent d'un Mac Mini

posted the 08/16/2020 at 09:08 AM by sussudio