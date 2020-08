NintendoMaster

Alors pour le moment, rien n'est officiel mais des petits curieux ont découvert sur le profil LIndekin du vice-président du développement d'Engine Software une mention laissant penser que le jeu est prévu sur Nintendo Switch. Rappelons que "logiquement"No More Heroes III, le dernier jeu de Goichi Suda est prévu en 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch (et il est toujours annoncé sur l'eShop pour cette année) sachant qu'une rumeur annonce aussi l'arrivée du premier opus !On sait que très souvent pour les fêtes de fin d'année, les sorties se bousculent... Alors, patientons encore un peu avant de découvrir le programme de fin d'année sur Nintendo Switch. En attendant, retrouvez une présentation et un trailer de Killer7