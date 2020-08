Salut les gars,Juste pour vous dire qu'avec la situation liée au Covid 19, pas mal de sociétés risquent de renouveler leur parc informatique et ce sera sûrement pour vous le moment de faire des bonnes affairesPour ma part, ma société a fait le bon choix depuis des années en achetant que des PC portables (même pour ceux qui font du graphisme), ce qui nous a permis de continuer à travailler pendant le confinement mais pas mal d'autres sont encore restés avec les bons vieux desktops.À mon avis, qu'il y est ou non un deuxième confinement, ce qui est sûr c'est que la plupart des boîtes vont renouveler leur parc et délaisser de plus en plus les PC de bureau et préférer les PC portables, ce qui va provoquer un afflux massif de machines sur le marché de l'occasion et casser les prix par la même occasion.Je vous conseille d'être à l'affût, selon les sociétés, soit c'est vendu au personnel soit c'est carrément offert et pas mal de PC de chez Dell, Lenovo et HP sont parfaits pour un usage gaming.