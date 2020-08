Sensor Tower, une société d'analyse d'applications, a fourni ses derniers chiffres concernant les revenus de Fortnite sur mobile. Depuis 2018, Fortnite aurait été téléchargé plus de 133 millions de fois sur iPhone et iPad, et aurait alors rapporté environ 1,2 milliard de dollars de dépenses à Epic Games.



Les chiffres sont bien moins impressionnants du côté d'Android, où le jeu avait pris un peu plus de temps à s'installer. Il aurait été téléchargé 11 millions de fois sur le Play Store, et aurait généré environ 10 millions de dollars de dépenses. Rappelons que les appareils Android laissent la possibilité d'accéder à Fortnite depuis un navigateur web.



Autres données, au cours des 30 derniers jours seulement, les joueurs de l'App Store auraient dépensé 43,4 millions de dollars sur le titre, tandis que les utilisateurs du Google Play Store n'auraient dépensé que 3,3 millions de dollars.