Malgré les "déboires" de la branche Xbox via le report de Halo Infinite, la vie continue chez Microsoft avec la présentation de presse du nouvel appareil mobile taillé pour la productivité, le Surface Duo







voici les specs de la machine



-Deux écrans OLED de 5,6 pouces, 1800 x 1350, au format 4: 3

-Peut fonctionner séparément ou en tant qu' écran 3: 2 unique de 2700 x 1800 3: 2 de 8,1 pouces (avec une lunette au milieu)

-Prise en charge du stylet Surface

-Qualcomm Snapdragon 855

-Cest un appareil 4G, pas de 5G

-6 Go de mémoire et jusqu'à 256 Go de stockage

-Appareil photo unique de 11 mégapixels

-Prise en charge vidéo jusqu'à 4K



Ah oui il sort le 10 septembre aux US au prix de 1399$ (un produit plus orienté pour les pros que le grand public)



Edit : pour ceux qui ont la flemme de suivre toute la présentation de presse, j'ai mis en dessous la vidéo de présentation du produit