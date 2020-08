BonsoirJ’ai passion pour la caricature et j’aimerai savoir si certains d’entre vous connaissent des blog ou je pourrais éventuellement partager mes dessins ?Mes dessins surfent sur l’actualité, foot, politique et jeux aussi. De l’humour sans être méchant.Merci par avance.L’article sera supprimé au matin pour ne pas polluer

Like

Who likes this ?

posted the 08/13/2020 at 08:19 PM by jackiechan