Joe Walsh, lead designer chez Mediatonic, a expliqué dans une réponse sur Reddit qu'ils étaient en train de réfléchir à ajouter un éditeur de niveaux dans le jeu.



Cela permettrait effectivement d'apporter continuellement du contenu au titre. De cette manière, les développeurs comptent sur l’imagination débordante de leur communauté à l'instar de ce que fait Frontier avec Planet Coaster ou encore Planet Zoo. Cependant, l'éditeur ne devrait pas arriver tout de suite, Mediatonic expliquant que cela n'est pas si facile que ça d'en créer un.



"Nous sommes entrain d'en discuter un peu, mais c'est une immense entreprise. Nous utilisons Unity pour créer nos niveaux et il n'existe malheureusement pas d'outil de la sorte que nous pouvons envoyer aux joueurs. Il y a beaucoup de difficultés autour de ça, comme organiser le contenu, trouver comment faire apparaître les meilleurs éléments, etc... Nous allons donc probablement y travailler pendant un certain temps (si nous choisissons de le lancer), c'est une idée vraiment excitante et j'adorerais le faire un jour."