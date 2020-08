The Falconeer est un jeu d’aventure à monde ouvert qui s’annonce magnifique. Dans la peau d’un faucon armé, vous devrez explorer, combattre et libérer les autochtones du “Great Ursee”, une terre remplie de lieux cachés et de trésors !

A défaut de pouvoir incarner le Master Chief au lancement de la Series X en novembre suite au report d'Halo Infinite vous pourrez quand même vous faire plaisir en incarnant un faucon ! Et tout ceci en 4k60fps les amis, bon au vu de la technique du jeu, c est le minimum requis.