Si l'univers de l'infiniment petit vous passionne, que vous lorgnez du côté de Grounded mais que vous préférez les jeux solo et scénarisé, jetez un petit coup d'oeil du côté de Metamorphosis ^^ !C'est un jeu que j'ai d'abord repéré sur, et, ayant reçu par hasard un message de l'éditeur, je lui ai demandé si par hasard je pouvais découvrir le jeu ?C'est chose faite à travers un petit live, du coup même si je n'attendais strictement rien du jeu, je dois avouer que son univers est vraiment intriguant - même s'il est parfois un peu difficile de comprendre là où le jeu veut nous emmener

posted the 08/12/2020 at 10:47 PM by suzukube