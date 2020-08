Quelle soirée compliquée pour le PSG ! Compliquée mais heureuse. Le club de la capitale s'est qualifié, au bout du suspense pour les demies du Final 8. Les Parisiens peuvent remercier Marquinhos (90e) et Choupo Moting (93e), tous les deux buteurs et sauveurs de leur équipe. Côté Dea, c'est Pasalic qui avait ouvert le score (27e).

posted the 08/12/2020 at 09:10 PM by negan