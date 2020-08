La série S de Xbox pourrait s'avérer être une manœuvre très intelligente de la part de Microsoft en supposant qu'elle joue à tous les mêmes jeux avec des paramètres graphiques similaires au 1080p. La résolution est surestimée, et la technologie "Resolution-reconstruction" s'améliore. Bientôt, presque aucun jeu 4K ne fonctionnera en 4K natif. Cela va dépendre du prix et des détails exacts de ce que vous sacrifiez avec la Series S, mais si certains fans de la PS5 prennent une Series S comme machine Game Pass, c'est énorme pour Microsoft.

Who likes this ?

posted the 08/11/2020 at 06:59 AM by jenicris