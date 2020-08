J'ai donc acheter une console Xbox One d'accasion à mon frère et il s'avère qu'il a accès au gamepass.



Je pensais que l'abonnement était lié au compte mais est-ce possible que ce soit lié à la console?



Ou y a t'il un risque de hack et que la console se fasse ban?

Xbox achetée dans un cash.



Je delete après avoir eu éclaircissement. Thx.