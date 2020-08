Personne en parle sur le site mais le dernier épisode de Pokémon: Ailes du crépuscule est disponible et franchement... Bordel... Le combat de l'épisode est dingue, bien que très très court étant donné que l'épisode dure seulement 9 minutes mais cette claque quand même !!!A quand un dessin animé à cette hauteur là ? Ou bien même les films qui n'ont pas un tel niveau d'animation ? Je vous laisse regarder, mais les plans de Lanssorien sont trop bienLe combat est aux alentours de 7:15

posted the 08/10/2020 at 05:59 PM by ratchet