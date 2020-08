Je vous recommande ce vendeur sur ali, la qualité du produit et d'impression est top, payé le 22 juillet 12,47€ fdpin (grand tapis), expédié le 25, réception le 10 août, donc il faut compter un peu moins de 3 semaines pour la livraison. Vous transmettez au vendeur n'importe quelle photo, vous pouvez choisir la dimension du tapis, pour ma part : 80cm de longueur, 30cm de hauteur et 3mm d'épaisseur :Vous en pensez quoi du tapis ? Un bon choix la photo ?

posted the 08/10/2020 at 11:44 AM by ioop