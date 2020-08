Malgré un lancement officiel marqué par des problèmes de serveur, le jeu party-game de Devolver Digital aux airs d’Intervilles et de Takeshi's Castle a trouvé son public dès son premier jour.



Grandement aidé par l’offre PS Plus d'août, Fall Guys a confirmé le succès de sa bêta en réunissant 1,5 million de joueurs en l’espace de 24h. Une popularité que les développeurs n’ont pas réussi à anticiper à temps bien que l’achat récent de nouveaux serveurs ait permis de stabiliser le tout, avant de tomber de nouveau en rade hier.



Une future mise à jour de Fall Guys: Ultimate Knockout est d’ores et déjà prévue pour améliorer et agrandir encore plus les serveurs.