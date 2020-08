Cygames partagera les dernières informations sur Granblue Fantasy: Relink à Granblue Fantasy Fes 2020, qui se déroulera du 11 au 13 décembre, a déclaré le réalisateur Tetsuya Fukuhara lors de la diffusion en direct de «Granblue Fantasy Summer 2020 Special».



«Le développement va bien», a déclaré Fukuhara





Granblue Fantasy Festival 2020 comme le lieu où une date de sortie pour le RPG d'action en développement depuis longtemps sera annoncée



Un des JRPG que j'attends le plus sur PS4/PS5 avec Shin megami tensei V et son remaster ainsi que Eiyuden chronicles par le créateur de Suikoden 1 et 2



gematsu