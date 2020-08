Si c'est le cas mais bon sang comment ca va dec, dech, déchirer tout les soirsIl y a une dizaine de jours, The Verge évoquait des fuites concernant le code source de la première Xbox mais nous n’avions pas relayé l’information car, comme pour une affaire similaire côté Nintendo, nous avons eu la confirmation que cela n’apportait rien de nouveau par rapport à ce que certains avaient déjà accompli par rétro-ingénierie. C’est d’ailleurs ce qui a poussé Luke “Soulless Sentinel” Usher, connu pour l’émulateur CXBX Reloaded dédié à la console de Microsoft, à dévoiler sur Reddit le projet Insignia alors qu’il n’est pas tout à fait prêt, afin de ne pas laisser penser qu’il ait été dans l’illégalité en utilisant des donnés propriétaires. En effet, il travaille depuis quelque temps, seul, à recréer le Xbox Live original dont les services se sont arrêtés il y a un peu plus de dix ans, le 15 avril 2010. Compte tenu de l’importance et surtout de la spécificité du jeu en ligne dans l’expérience, il était dommage de ne pas le préserver, comme cela a été également fait pour la Dreamcast. Jusqu’à présent, il y avait certes XLink Kai, mais ce système recrée en ligne du jeu en réseau local, et les jeux Xbox offrant du multijoueur en ligne ne permettaient pas forcément les LAN – et inversement. Il faut toutefois noter que l’échange de données se faisait entre consoles, et que le serveur de Microsoft ne gérait en réalité que l’authentification, les listes d’ami et le matchmaking. Usher ne mettra donc en place qu’un seul serveur centralisé ; cela suffira à recréer l’expérience d’origine, à quelques exceptions près…