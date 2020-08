Je relance mon article car j'ai oublié énormément de chose dans le pack que je vais vendreA combien estimeriez-vous ce pack, 500€ ça vous paraît cher pour une vente vers Fin Septembre / Début Octobre au plus tard :- 1 ps4 pro 1to noir- 3 ds4 dont 2 neuves, encore dans leur boite d'origine, jamais utilisé (une noir, une bleu et une blanche) avec station de recharge- le casque psvr + 2 ps move + camera- jeux en boites : astro bot, red dead redemption 2, the last of us 2, ghost of tsushima (avec ost du jeu sur la console), pes 2020, dream (avec art of dreams et music of dreams et compatible vr)- jeux en démat : fifa 17, Horizon zero dawn, god of war, resident evil 7 + season pass, Arise A Simple Story, Shenmue 3, Trials Rising, Unravel 2, Outlast 2, DayZ, Doom Eternal, Predator, Cuphead, Kingdom Come Deliverance, Summer LessonMais aussi en démat : Uncharted The Lost Legacy, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Pac man Championship Edition 2, Jack & Daxter the precursor legacy, Injustice Gods Among Us Ultimate Editionet je donne un cd (ost tekken 7)pas d'abo psn mais j'ajoute mon compte FR (ou j'ai chopé des jeux ps+ chaque mois y'en a une trentaine) suffit de remettre un abo dessus pour avoir accès à nouveau à ces jeuxps : c'est pour une vente d'ici 1-2mois maxen gratos démat + apps : il y a les demo ps vr demo disc 2 et disc 3 installés, la demo vr the last guardian, le jeu Fall Guys (mais faut un abo pour y jouer), The Playroom et The Playroom VR installés, l'app compagnon du casque micro, youtube, spotify, disney+, sharefactory, lecteur multimedia, netflix + une trentaine de fond d'écrans.TOUT ce que j'ai cité, c'est installé et à jour sur la console ! Prêt à l'emploi ! Y'a que fifa 17 qui n'est pas installé et Trials Rising car plus assez de place, il reste 40gb de libre