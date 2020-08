Beaucoup critiquent Microsoft pour leur stratégie ces derniers temps, mais vous auriez fait quoi vous pour être sur d'écraser PS?



À sa place j'aurais gardé tout l'argent dépensé pour faire des studios et je serais allé voir juste rockstar et j'aurais payé le prix qu'il faut pour avoir gta 6 en exclusivité DEFINITIVE sur xbox.





Voilà avec ça, tu gagnes la guerre et tu te refais easy.



Et vous? Z'auriez fait quoi?