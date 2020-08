Toujours injustement boudé par les joueurs (avec 50% de dislike sur la dernière vidéo), Bugsnax semble viser une sortie en même temps que la PS5, pour ceux qui auront déjà terminé Spiderman et Ratchet & Clank !Conçu par le créateur de Octodad: Dadliest Catch, le jeu utilisera les capacités de la PS5 pour proposer une aventure fluide et haute en couleurs.Et si vous n'avez pas de PS5, rassurez vous : le jeu sera également disponible sur PS4, en inferior version. Pas encore de mots sur la résolution du jeu sur PS4/PS4 Pro ni sur la résolution. Mais il y a des chances que le jeu tourne en 4K et 60 fps sur PS5. Une option 120 fps serait tout de même la bienvenue !