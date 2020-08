Divers

Ca fait des années que j’entends parler de la simplicité des mac, des iphone et ipad etc... et que c'est tellement mieux pensé et intuitif que Windows et Android, alors après avoir hésité entre plusieurs box tv (et j'ai déjà une "vielle" Shield Pro de 2015), je me suis laissé tenté par l'Apple TV 4K.Le système qui regroupe en un seul menu tous les "gros" services de streaming (j'ai AMZ Prime, Netflix, Disney+, Canal Panorama, et ça marche aussi avec Molotov en compte gratos) et pour le coup vraiment génial, le seul truc chiant c'est qu'il y aussi les trucs en VOD payant, ça serait bien de pouvoir les virer de ce menu, déjà pour les recherches.Et niveau upscall 4K c'est dingue, pas au niveau d'un BD UHD, mais bon ça améliore tellement l'image. Je vois la différence sur la TV avec l'image de ma vielle freebox TV V5 (ah oui j'ai pas la fibre et donc pas la 4k en streaming dans ma campagne) même avec mon câble HDMI "Marseille" qui upscalle (pas la ville https://www.marseilleinc.com/ ).(Non c'est pas chez moi)Après voila quelques critiques :C'est quoi ce pavé tactile de merde ? C'est ça la qualité Apple ? C'est à chier et pas du tout précis. Pour l'interface de l'AppleTV, ok c'est simple, mais pourquoi ne pas avoir la possibilité d'avoir un clavier virtuel mieux foutu ?Pour leur store, c'est quoi ce bordel ? Alors je crée un compte Apple sur PC (dans un page web "normal") je met en route mon Apple TV, je me loggue ça marche, mais impossible d'aller sur le store mon loggin et le mdp ne marche pas ??? Après des recherches, je trouve la solution, il faut passer par le PC (j'ai pas de Mac) et télécharger iTunes... Mais pourquoi iTunes ? Et ne pensez pas pourvoir juste passer par la page web ([url]appleid.apple.com[/url]), niveau gestion de compte, il y a que dalle ici...Bon après avoir créer le compte Apple Store (ou valider, je sais plus très bien), je repart sur mon AppleTV pour installer les applis de services TV qui m’intéresse, et je jette un coup d'oeuil au store. Alors je pensais qu'Apple était chiant pour valider, que le store Android c'était une poubelle... Mais c'est remplit d'appli d'IPTV, la moitié des applis proposés dans les classements c'est que ça. Alors je veux bien que les appli ne sont pas illégales en soit, qu'on doit pouvoir récupérer des flux des chaînes de sa box, mais bon...Vu que c'était chiant de naviguer avec ce pavé tactile de merde, et qu'en plus c'est limité à des sélections de 200 applications ou jeux, je décide de passer pas mon PC (comme je fait sur Android, ou même pour mes consoles, c'est bien pratique). Je relance iTunes (le truc qu'on m'a obligé a mettre) en passant avoir le store... Et non il y a que les films, séries et musiques dans cet appli, pas de jeux ou d'appli, mais pourquoi ?Après avoir cherché un moment, je trouve enfin comment aller sur le store à partir de mon PC : https://apps.apple.com/fr/genre/ios/id36 P'tin la gueule de leur store, sans déconner.... Et il y a rien n'ont plus pour filtrer par rapport à ton matos (comme sur Android ou ca te masque les appli non compatible). Les mecs ils ont pas beaucoup de machines différentes à gérer, mais non ils peuvent pas filtrer automatiquement les appli et jeux non compatibles quand tu te loggue...Bon il y a peut être la possibilité de pouvoir spécifier que j'ai un "Apple TV" pour que ça m'affiche que les jeux et appli compatibles... Ben non, ça doit être trop compliqué à implémenter sur leur site une fonction comme ça... Donc vu le paquet d'appli, c'est impossible de passer par la pour voir les jeux & appli AppleTV. Bref c'est de la merde, donc impossible d'avoir une liste entière des appli Apple TV, soit elle apparaît dans les classements proposés, ou soit vous y tomber dessus en la cherchant (mais il faut savoir ce qu'on cherche donc)Un autre truc bien débile, hier j'ai été voir sur Spiiit, le site de partage d’abonnement. J'ai voulu voir combien coûté l’abonnement Apple Arcade, le service de jeux par abonnement (en vrais c'est 4,99 € par mois, allez voir la gueule de leur catalogue...). Il y avait des abonnements à 1€, je me suis dit que je pourrait m'en prendre un quand le mois d'essais gratos sera finit...Et bien je peux pas, même le mec de l’assistance de spiiit par chat a halluciné. Le probléme c'est qu'il me faut faire une "famille" (un groupe quoi, comme ça le mec me rajoute), mais ces génies d'Apple ne permettent pas de créer une famille de l'Apple TV... Bon je vais essayer sur PC (ou par iTunes le trucs qui m'ont obliger à foutre), et bien non, c'est impossible, j'ai cherché, et au final j'ai bien eu la confirmation :Mais pourquoi ? Et si on a qu'une Apple TV ?Enfin bref, je pense que je suis pas au bout de mes surprises, maintenant d’essais à mettre le truc "Game Center", pour pouvoir rajouter des amis, avoir des "achievements" etc... Comme si ça pouvait pas être directement lié à ton compte Apple ? Pour le moment je trouve pas comment faire de l'Apple TV, quand je me loggue avec mon ID Apple ça veut pas, et je sens la connerie arriver (qu'on puisse le faire qu'a partir d'un mac ou d'un iphone/ipad)Pour finir, contrairement à ce que les membres de la "secte" Apple veut faire croire, l’écosystème ios est une vrais machine à gaz, mal pensé. Et en plus je parle même pas du système "fermé" ça à la rigueur ça marcherait niquel ça le justifierai.Mais bon si vous voulez une box TV avec tout vos abonnement dans un même menu, et un super upscal 4k de folie, ouais l'Apple TV c'est une bonne bécane et j'en suis content ^^PS : Ah oui on peut pas non plus mettre de carte SD et j'ai pas testé les possibilité de streaming de vidéo en local, j'ai juste essayé le truc de base de l'Apple TV et le partage sur PC avec iTunes et ça lit même pas la moitié des formats...Re-PS : Et si vous avez tout lu et tout comprit bravo