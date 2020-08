Nintendo

(Chiffres d'Avril à Juin 2020)- Revenus Nintendo Switch Online +230 % (55 % des jeux vendus = digital)- Revenus mobiles +32 %+5,68 millions dont 2,6 millions de Switch Lite (+166%)LTD 61,44 millions (dont 8,8 millions de Switch Lite)par région : 14.59m JP + 24.11m US + 22.74 UE (& others)+50,43 millions en Q1 (406,67 millions LTD)par région : 77.21m JP + 180.07m US + 149.38 UE (& others)Ratio : 6.62 (+0.23)- Mario Kart 8 Deluxe : 26,74 millions (+1.97m)- Animal Crossing : New Horizons : 22,4 millions (+10.63m)- Super Smash Bros. Ultimate : 19,99 millions (+1.77m)- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 18,6 millions (+1.19m)- Pokémon Epée & Bouclier : 18,22 millions (+0.85m)- Super Mario Odyssey : 18,06 millions (+0.65m)- Pokémon Let's Go : 12,2 millions (+0.23m)- Super Mario Party : 10,94 millions (+0.84m)- Splatoon 2 : 10,71 millions (+0.58m)- New Super Mario Bros. U DX : 7,44 millions (+0.80m)- Ring Fit Adventure : 4 millions (+1.63m)- Xenoblade Chronicles DE : 1,32 million- 51 Worldwide Games : 1 million