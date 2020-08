C'etait un peu petit peu prévisible dû aux résultats financiers mitigés de SEGA ce dernier trimestre, SEGA vient d'annoncer la fermeture prochaine de l'iconique Second bâtiment Arcade d'Akihabara dans 3 semaines, le Covid-19 semble avoir eu raison d'un secteur Arcade qui souffrait depuis des années, Esperant juste que SEGA va investir un peu plus davantage dans le bâtiment principal qui pour rappel reste ouvert.

posted the 08/06/2020 at 12:12 PM by kyuta