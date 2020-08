J'avais complètement loupé la news mais je vient de voir que Steam Link est revenu sur le App Store après avoir été banni par Apple.Du coup je vient de tester avec ma machine virtuelle gaming et ça marche vraiment bien.J'ai poussé le vice plus loin. J'ai mis en place il y a quelques mois une application VPN sous Docker dans ma VM Ubuntu Server (Wireguard) et le résultat encore une fois est génial.J'ai testé Tomb Raider en 4G sur mon Iphone 6S à la maison et à mon taff, c'est parfaitement jouable. J'ose imaginer le résultat avec XCloudDu coup je suis de plus en plus tenté par une solution de type Razer KishiBon sang quand tu vois les tech dont on dispose en 2020, tu te rend compte du chemin parcouru depuis 2010 c'est dingue