Bonsoir à tousCa vient de l'insider DuskGolemCapcom est en phase de recherche pour Street Fighter, bien que je ne sois pas vraiment fan de Street Fighter, je peux dire que je connais la raison de l'inattendu seasonpass de SF5. L'essentiel, c'est que SF6 devait sortir l'année prochaine, mais il n'a pas été bien accueilli en interne ou avec les testeurs, il y a cette mécanique d'équipe sur lequel le jeu était trop concentré, le directeur (qui était Ono) a encore été rétrogradé & une développeuse très connue de la communauté de jeux de combat est entrain de "réparer" SF6 avec une année supplémentaire en dev, et le nouveau seassonpass est la pour gagner du temps. Pour ce que ça vaut, j'ai entendu dire que l'année supplémentaire et la nouvelle directrice/les corrections et la direction qu'ils ont prise ont fait des merveilles.lienhttps://twitter.com/AestheticGamer1/status/1291108055128526848