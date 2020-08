L’éditeur américain (re)donne de l’espoir quant à la licence fétiche de Respawn lors d’une récente conférence téléphonique portée sur deux objectifs, la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2020 et l’exposition des projets futurs, parmi lesquels un certain Titanfall 3.



Le directeur financier d'Electronic Arts, Blake Jorgensen, a en effet évoqué le retour de la série dans un avenir plus ou moins proche, avouant même que les équipes de Respawn Entertainment travaillaient déjà sur Titanfall 3, avant leur rachat par l’éditeur.



L’homme ne donne aucun délai mais faut pas être sorti de Saint-Cyr pour s'attendre à un titre full Next Gen, si suite il y a bien entendu.