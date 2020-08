Hello tout le monde, Voici une vidéo maison de "gameplay-découverte" qui vous permettra de voir de A à Z le déroulement d'une partie. De quoi en voir plus, avant de se lancer dans l'aventure de ce Battle-Royale digne d'intervilles ! Précision qu'il est actuellement disponible sur le PSN (dans les jeux gratuits du mois d'août).

Like

Who likes this ?

posted the 08/04/2020 at 10:37 PM by titiboycf