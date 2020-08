Parce que Jeff Grubb tease à propos de Bakugan (blague qu'il avait faite en disant qu'il y aurait plus de chance que Bakugan soit présenté que de voir Elden Ring lors du précédent show).

Parce que je vois plus GranBlue Fantasy Relink être présenté au TGS que lui, puisque de par sa DA il s'adresse plus aux occidentaux. Possible cross-gen d'ailleurs.

Eh oui !









Mais non, pas encore.

C'est l'évidence, soit demain soit au SoP.

Evidemment, un des meilleurs pour la fin

Crash Bandicoot 4

13 Sentinels Aegis Rim

Lost Soul Aside

Little Devil Inside

DeathLoop



Salut à tous,Si le SoP de Sony est consacré au PSVR essentiellement, ça pue, surtout qu'ils pourraient enfoncer le clou après la prestation plus que discutable de MS. Mais quand même, 40 min de State of play consacré aux tiers... faut en placer des trailers.Voilà donc la petite liste absolument objective de ce qui seraprésenté :Puis il y a le reste qui servira d'amuse bouche :Evidemment je n'ai pas cité de titres PSVR car je m'en balance, je l'ai pas!