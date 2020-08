"Il n'y a pas eu d'augmentation de prix pour les jeux majeurs depuis très longtemps, malgré le fait qu'ils coûtent beaucoup plus cher à concevoir. Et nous pensons que le prix se justifie par la valeur que nous offrons aux consommateurs et par le genre d'expérience que vous ne pouvez vraiment avoir que sur ces consoles de nouvelle génération."



"Evidemment, nous ne parlons pas au nom de l'industrie, qui ne se coordonne naturellement pas sur ces questions. Le prix doit refléter la qualité de l'expérience, et nous nous efforçons de proposer les meilleures expériences. Et de notre point de vue, c'est un changement de prix extrêmement modeste étant donné que les prix n'ont pas évolué depuis très longtemps."