Malgré les dernières infos officielles concernant le prochain state of play de Sony qui aura lieu ce jeudi 6 août, le jeu du studio Indépendant, emberlab: Kena: brigde of spirits ne se dévoilera pas d'avantage... Le jeu sera disponible à la fin de l'année sur ps4, ps5 et PC !C est le twitter officiel du jeu qui l'affirme..