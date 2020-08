Socom Confrontation sort en 2008 sur PS3 d'abord exclusivement en dématérialisé sur le PSN (bien plus tard en boîte), développé par un obscur studio inconnu (Slant Six) et sorti au départ dans une indifférence quasi générale d'abord parce que la saga Socom était passé quelque peu aux oubliettes et ensuite parce qu'MW2 le monstre d'Activision occupait à cette époque tout le online, grosse erreur car ce jeu va se révéler être un titre majeur et une perle encore aujourd'hui inégalée dans son gameplay, son level design et son sound design.



Le jeu reprenait d'anciennes cartes de socom 1 et 2 légèrement modifiées, des cartes qui avaient fait leur preuve de par leur efficacité tactique incontestable (citons Desert Glory, Crossroads), les modes de jeu simples se basaient sur l'extraction d'otages, mode bombe, capture de zone ou de la MME, la jouabilité également avait été entièrement revu pour offrir une approche redoutable à mi chemin entre l'arcade et la simulation, ici pas d'aide à la visée, pas de couleur qui change sur la mire quand vous passez sur un ennemi, c'est votre précision et votre réactivité seule qui faisaient ou non la différence, le skill-cap était largement présent, le titre se voulait difficile, rugueux à 1000 lieu des shooters actuels mais ô combien satisfaisant quand vous parveniez à apprivoiser cette jouabilité si jouissive, enchaîner 2 kills d'affilés était en soit une véritable performance, les montées d'adrénaline quasi permanente car oui en cas de mort vous deviez attendre la fin de la manche mais que de leçons apprises en regardant des rusheurs de talent, que d'enseignements tirés !



Il faut bien comprendre que rien d'autre que vos progrès personnel ne pouvait vous aider, pas d'armes abusées, pas d'atouts pétés, rien, juste vous et votre skill brut, votre capacité à la persévérance. Rien ne vous empêchait d'être un noob mais il n'y aurait pas de miracle sur le long terme, vous alliez ramasser. Impossible de tricher sur son niveau réel.



Le recul des armes étaient particulièrement marqué, les possibilités de personnalisation rudimentaires ne permettaient pas d'obtenir des bonus à mêmes de contrebalancer abusivement les malus créant de facto un équilibre remarquable. La mobilité était totalement prise en compte modifiant instantanément l'intégralité du gameplay, le poids de votre arme comptait jusqu'au gilet par balle que vous preniez, vous préfériez être surprotégé avec un gilet lourd de la tête au pied mais alors vous deveniez un véritable escargot très résistant certes mais peinant à avancer, à contrario vous privilégiez la vitesse pure, qu'à cela ne tienne, MP7 en main, 0 protection et vous voilà véritable fusée apte à contourner les spawns ennemis et à prendre n'importe qui de vitesse.



La partie sonore n'était pas en reste, chaque arme avait bénéficié d'un enregistrement réel sur champ de tir avec un spécialiste, le résultat en jeu était incroyable, jamais des sons n'avait paru si réaliste, la rafale de l'AK47 ne ressemblait en rien à celle d'une M4A1, la puissance d'une M14 explosait, la cadence infernale d'une P90 ou d'un Famas G2 était reconnaissable entre toute, bluffant tout simplement, il existe d'ailleurs encore aujourd'hui des vidéos de ces enregistrements :http://www.youtube.com/watch?v=e87vGPqPYvY



Peu (voire aucun à mon sens) de shooters online depuis 10 ans peuvent se targuer d'accumuler autant de qualités qui ont fait de Socom Confrontation un TPS tactique inoubliable.