A combien estimeriez-vous ce pack :- 1 ps4 pro 1to noir- 3 ds4 dont 2 neuves, encore dans leur boite d'origine, jamais utilisé (une noir, une bleu et une blanche) avec station de recharge- le casque psvr + 2 ps move + camera- jeux en boites : astro bot, red dead redemption 2, the last of us 2, ghost of tsushima, pes 2020, dream- jeux en démat : fifa 17, Horizon zero dawn, resident evil 7pas d'abo psn mais je peux ajouter un compte FR (ou j'ai chopé des jeux ps+ chaque mois) suffit de remettre un abo dessus pour avoir accès à nouveau à ces jeuxet j'ajouterai peut être en démat : predator, doom eternal et cup head si terminé d'ici làps : c'est pour une vente d'ici 1-2mois, pas tout de suite mais bon pas de promo en vue, le blackfriday c'est en Novembre donc excepté une baisse de prix de la ps4 d'ici là, le prix ne devrait pas trop bouger en attendant la sortie de la ps5