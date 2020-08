Le portage de No More Heroes aurait été "rated" en Taiwan selon Gematsu... ce qui pourrait vouloir dire que No More Heroes 3 n'arriverait pas cette année (vu les nombreux retards dans l'industrie, on peut difficilement leur jeter la pierre).A tout les coups, on peut parier que NMH 2 arrivera également sur Switch. Un portage PS4 n'est pas à exclure non plus car le 1er volet est sorti sur PS3.