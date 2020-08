Ma femme regarde souvent Netflix mais le soucis c'est qu'elle passe par la PS4 fat qui bouffe pas mal en electricité. Mon idée serait de lui acheter un stick tv mais je m'y connais vraiment pas. Je cherche à avoir les applications suivantes dessus :



- Streaming de jeux (PS Now, Geforce Now, Steam, Parsec),

- Emulateurs (Retroarch),

- Streaming VOD (Amazon Prime, Netflix, Disney+, Watched, Plex, Jellyfin),

- Lecteur multimédia (Kodi).



J'hésite entre le Amazon Fire Stick TV à 40 euros et le XIaomi Mi Stick Tv à 30 euros. Que pouvez-vous me conseiller ? Merci pour votre aide.



Et dernière chose, avec un Raspberry PI 4 il y a moyen d'avoir une box Android convenable ?