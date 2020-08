Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, paranos, sportif de salon , je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour dans ce mois dominé par le covid-19 .



Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la suite de mon premier article sur les cartes du monde. Plus précisément, cette liste va uniquement proposer des pistes issus de productions ps2/gamecube/dreamcast/xbox jusqu'à aujourd'hui(2000-2020). J'ai également placé comme règle qu'il y a maximum de deux pistes par titre et quatre par licence pour éviter qu'une licence cannibalise le classement.



Évidemment il y a de nombreuses autres pistes qui sont dignes de mention donc certains risquent d'être déçu/étonné de ne pas voir leurs compositeurs/compositrices préférées dans ce top mais bon il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans une démocratie ici donc en cas de doute mes goûts sont toujours la référence ultime par conséquent toutes omissions honteuses est totalement justifié et explicable. :3





20- Wild ARMS 5 - Crossing Over the Sorrowful Land







19- Lunar Silver Star Harmony - Toward the Horizon





18- Ar Tonelico - Pulse ~ Elemia Arrange













17- Uncharted Waters Online - African Ocean











16- Gravity Rush 2 - Pleasure Quarter















15- Ninokuni : World map









14- Dragon Quest VII - Over the Horizon









13- Heroes of Might and Magic 4 - Desolation







12- Ys -The Oath in Felghana - The Boy's Got Wings









11- NieR: Automata - City Ruins II

















10- Ys VIII Lacrimosa of DANA- Iclucian Dance









9- Nier : Hills of Radiant Winds









8- Skyrim Soundtrack - Far Horizons











7- Xenoblade Chronicles - Gaur Plains













6- Dragon Quest V (PS2) - Toward the Horizon









5- ZerA: Imperan Intrigue – horse ride











4- Ni no Kuni : Dominion of the Dark Djinn













3- Xenoblade chronicle 2 - Kingdom of Uraya (night)









2- Xenoblade Chronicles 2 : Mor Ardain - Roaming the Wastes







1- SMT III Nocturne : Large Map Last Area





Mention honorable : Skies of Arcadia - Delphinus, Baten Kaitos Origins The Boundary Between the Wind and the Earth, Final Fantasy III DS eternal wing, Lost Odyssey - Neverending Journey, Golden Sun 2 - Walking Forward with Determination, Ar Tonelico 2 - A Small Journey