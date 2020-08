« Le support des mods est maintenant en bêta sur la boutique de jeux Epic, à commencer par Mechwarrior 5.



Il s'agit d'une première version de cette fonctionnalité, mais vous pouvez vous attendre à voir d'autres titres pris en charge à l'avenir. Gardez l'oeil ouvert ! »

« C’est une énorme fonctionnalité et cela prendra du temps à construire »

L'Epic Games Store s'ouvre aux mods pour la première fois, une fonctionnalité très attendue par la communauté.C'est sur le compte Twitter officiel l'Epic Games Store que l'on apprend la bonne nouvelle :Une fonctionnalité qui est en gestation depuis l’été dernier, en effet le support des mods a demandé beaucoup de travail de la part d'Epic Games.Mais Epic Games prévient :Pour éviter de faire un troisième article, je fais l'article dans celui-ci.Nvidia serait en discussion avancée pour le rachat d'ARM (qui appartient au conglomérat japonais SoftBank) pour au moins 32 milliards de dollars.Nvidia fait partie des clients d'ARM depuis plusieurs années ! Le constructeur utilise cette architecture de processeur pour ses puces Tegra équipant les Nintendo Switch et autres Shield TV.Selon Bloomberg, SoftBank ne serait prêt à se séparer d'ARM que pour un prix supérieur auquel il en a fait l'acquisition en 2016, soit 32 milliards de dollars.Aujourd'hui, plusieurs analystes estiment la valeur d'ARM à 44 milliards de dollars, ce qui nous laisse une idée du prix de rachat dans laquelle se négocie cette acquisition.Comme on dit, Wait and See !